الوديان والسدود امتلأت.. الغاء "استنفار السيول" في 13 منطقة حدودية شرق العراق

2024-02-18 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية ناحية قزانية شرق بعقوبة، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، إلغاء الاستنفار المؤقت في 13 منطقة حدودية شرق العراق بعد انخفاض حدة السيول، وملئ معظم الخزانات والاودية بالمياه الواردة.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خلية الازمة الحكومية قررت الغاء حالة الاستنفار المؤقت في 13 منطقة حدودية شرق العراق منها قزانية والمناطق المجاورة لها بعد انحسار تدفق السيول بنسبة تصل الى 50% في الساعات 24 الماضية".

وأضاف، أن "سدود مندلي وقزانية والوند ضمن حدود ديالى وصلت الى مرحلة الامتلاء الكامل بالوقت الحالي بعد تدفق سيول جارفة استمرت 3 ايام متواصلة في اكبر موجة خلال الموسم الشتوي الحالي والذي انعش المناطق الزراعية واسهم في امتلاء 6 وديان حدودية كبيرة تمتد بين ديالى وواسط".

واشار الى ان "لجنة حكومية بدأت فعليا باجراء تقييم للاضرار المادية التي سببتها السيول على الطريق الحدودي تمهيدا لرفع الكشف لحكومة ديالى لتامين الاموال لاعادة اعماره باعتباره طريقا حيويا".

وشهدت مناطق شمال ووسط وجنوب العراق ولاسيما في الجانب الشرقي من البلاد، خلال الايام الثلاثة الماضية، موجة امطار وسيول شديدة ادت لرفع الخزين المائي على نحو يبعث "الاطمئنان" بشأن الصيف المقبل وتأمين الاحتياجات المائية، بحسب وزارة الموارد المائية.