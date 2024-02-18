الداخلية تعتقل متهمين اثنين بقتل أقارب للعامري في بغداد

2024-02-18 16:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بقتل اثنين من أقارب رئيس تحالف "نبني" هادي العامري، في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شرطة بغداد/الرصافة شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق متهمين اثنين أقدما على قتل مواطنين اثنين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة".

وأضاف الموسوي، أن "العملية نتج عنها إلقاء القبض عليهما، وما زالت تجري عملية بحث وتفتيش عن بقية المتورطين بهذا الحادث الذي وقع داخل عجلة نوع (لاندكروز)"، لافتة إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الجريمة ارتكبت إثر مشاجرة بسبب قطعة أرض في منطقة العنافصة ضمن منطقة الراشدية".

وكان مصدر أمني، قد أفاد بوقت سابق من اليوم الأحد، بمقتل أحد أقارب رئيس تحالف "نبني" أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، نتيجة هجوم مسلح في قضاء الراشدية ضمن العاصمة بغداد.