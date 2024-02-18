وزارة الرياضة تعلن تبديل وتجديد إنارة ملعب الفيحاء

2024-02-18 16:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الأحد، أواخر شهر شباط الجاري، موعد الانتهاء من عمليات تبديل وتجديد إنارة ملعب الفيحاء في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في الوزارة، عبد الخالق خضر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة شرعت ومنذ مدة بأعمال تبديل وتجديد إنارة ملعب الفيحاء، سعة عشرة آلاف متفرج في مدينة البصرة الرياضية".

وأضاف خضر، أن "تغيير الانارة جاء بحكم تقادم الزمن على الإنارة القديمة التي يصل عمرها إلى عشرة أعوام، مما أدى إلى ضعفها"، مشيراً إلى أن "عملية الاستبدال تضمنت 252 (بروجكتر) تم توزيعها على أبراج إنارة الملعب، وعددها أربعة كل برج يضم 39 (بروجكتر)، فيما تم توزيع البقية على جانبيه".