مدرب منتخب السيدات يكشف "الهدف الأهم" في غرب آسيا

2024-02-18 16:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ للسيدات، صالح راضي، اليوم الأحد (18 شباط 2024) إن مشاركةَ المنتخب في بطولةِ اتحاد غرب آسيا التي تقام في مدينةِ جدة السعودية تُعد الأولى"، مبينا ان "طموحاتهم من المشاركة الإقليميّة هي من أجل الدخول الرسميّ في التصنيفين القاري والدوليّ على الصعيد النسوي".

وقال راضي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق افتتاحَ البطولة بانطلاق مباريات المجموعة الأولى في البطولة غداً الاثنين، وعُقِد بحضور مدربي منتخبات المجموعة الثانية التي تضم منتخبنا الوطنيّ، وكل من سوريا وفلسطين والنيبال: في السابق لم يكن هناك اهتمامٌ يُذكر في الكرة النسويّة للساحات المكشوفة، وإن كان هناك جزءٌ من الاهتمام فكان متقطعاً، وإن جُل الاهتمام والتركيز كان ينصب على دوري الصالات خاصةً في الأعوام الأخيرة".

وأضاف "جمعنا اللاعباتَ من فرقٍ لكرة الصالات والساحات المكشوفة، وهدفنا من المشاركة هو للتصنيف، وهو ما يهمنا في الدرجة الأساس".

وأكد راضي إن "طموحنا أيضاً هو الاحتكاك وكسب الخبرة من البطولة، وإن كانت فترة التحضيرات بأقل من شهر ونصف بإقامة معسكرين تدريبيين، وإجراء مباراتين وديتين هي غير كافية لخوض غمار مباريات البطولة ومنافسة منتخبات جيدة".



