2024-02-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة جديدة خلال تصريحات صحفية حين دعا الكونغرس الأمريكي لضرورة تمويل حلف شمال الأطلسي بدلا من أوكرانيا. وقال بايدن في تصريحات صحفية: “إن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من أوكرانيا والسماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام تتعارض تماما مع مصالح واشنطن..حان الوقت للتأكد من أن الكونغرس يحقق هدفه ويمرر تشريعا لتمويل […]

ظهرت المقالة هفوة جديدة.. بايدن يدعو الكونغرس لتمويل “الناتو” بدلا من أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.