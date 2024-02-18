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هفوة جديدة.. بايدن يدعو الكونغرس لتمويل “الناتو” بدلا من أوكرانيا

هفوة جديدة.. بايدن يدعو الكونغرس لتمويل “الناتو” بدلا من أوكرانيا
هفوة جديدة.. بايدن يدعو الكونغرس لتمويل “الناتو” بدلا من أوكرانيا
2024-02-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة جديدة خلال تصريحات صحفية حين دعا الكونغرس الأمريكي لضرورة تمويل حلف شمال الأطلسي بدلا من أوكرانيا. وقال بايدن في تصريحات صحفية: “إن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من أوكرانيا والسماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام تتعارض تماما مع مصالح واشنطن..حان الوقت للتأكد من أن الكونغرس يحقق هدفه ويمرر تشريعا لتمويل […]

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