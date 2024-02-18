2024-02-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت إدارة نادي القوة الجوية، إغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير يوم غد الأثنين. وذكر النادي في بيان أن “الوحدة التدريبية لصقور القوة الجوية، يوم غد الاثنين ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور، من أجل التركيز بشكل أكبر قبل مواجهة الزوراء بعد غد الثلاثاء في الجولة 15 من دوري نجوم العراق”. وسيتواجه الفريقان […]

ظهرت المقالة القوة الجوية يغلق مرانه الأخير تحضيراً للكلاسيكو أولاً على ايرث نيوز.