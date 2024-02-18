ثقة عراقية بنجاح بطولة آسيا للقوس والسهم في بغداد

2024-02-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب الاتحاد العراقي للقوس والسهم، عن ثقته بنجاح بطولة آسيا للعبة في بغداد. وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني في بيان إن “الظروف مهيأة لإنجاح بطولة آسيا للمتقدمين للرجال والنساء بالقوس والسهم، التي تستضيفها لأول مرة، العاصمة العراقية بغداد بعد غد الثلاثاء، بمشاركة أربعة وعشرين منتخباً، […]

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