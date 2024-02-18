2024-02-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

قتل جندي وأصيب آخر في هجوم نفذه مسلحون من «حزب العمال الكردستاني» على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق. وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب – القفل» في شمال العراق تصدّت لمحاولة اقتحام للقاعدة العسكرية التركية، ليل السبت – الأحد، وقتل أحد جنودنا خلال الاشتباك الذي أعقب المحاولة […]

ظهرت المقالة مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم لـ”الكردستاني” في شمال العراق أولاً على ايرث نيوز.