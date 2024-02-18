2024-02-18 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ من كان يعتقد أن بعض الروائح قد تكون سببا في تحسن حالة المكتئبين وقد تغنيهم عن تناول الكثير من الأدوية، ففي آخر الاكتشافات البحثية، توصل علماء من جامعة بيتسبرغ إلى أن الروائح أكثر فعالية من الكلمات في إثارة الذكريات الإيجابية، ما قد يساعد المصابين بالاكتئاب على الخروج من أنماط التفكير السلبية. وأوردت نيويورك […]

ظهرت المقالة جديد العلم.. 10 روائح قد تساعد المكتئبين على الخروج من السلبية! أولاً على ايرث نيوز.