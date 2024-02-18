التخطيط تؤكد تسجيل 800 براءة اختراع خلال عام وتوضح آلية التثبيت والاستثمار

2024-02-18 17:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تسجيل 800 براءة اختراع خلال عام، وفيما أوضحت أبرز أنواعها، بينت طريقة تسجيلها وتثبيتها وكيفية استثمارها.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة المعنية بتسجيل براءات الاختراع للمخترعين والعلماء العراقيين، وهذه العملية تجري وفق آليات وسياقات معتمدة في هذا الجانب وهي متماشية تماماً مع المعايير العالمية في تسجيل براءات الاختراع والمحافظة على الملكية الفكرية وضمانها لأصحاب هذه البراءات".وأضاف الهنداوي متحدثاً عن آلية التسجيل والتثبيت، أنه "يقدم المخترع أو صاحب البراءة براءته إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع متطلبات تسجيل البراءة التي تثبت أن الابتكار أو البراءة غير مسبوقة ومن ثم يتم التدقيق وفي حال التحقق تماماً تسجل براءة الاختراع في سجلات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتاريخ يتضمن اليوم والساعة والدقيقة والشهر والسنة لضمان أحقية وأسبقية الاختراع في حال تقدم مخترع آخر بالفكرة والمضمون نفسه".وتابع "لأي حال جاءت بعدها براءة اختراع مطابقة في نفس أو الشهر أو السنة من شخص آخر فهي لن تقبل ، إضافة إلى التأكد من علميتها من خلال لجان متخصصة في هذا المجال ولجان مشتركة من جهات أخرى، ومن ثم يتم منح الشهادة لصاحبها وبذلك يكون صاحب الملكية الفكرية لهذه الاختراع ".وتابع الهنداوي، أنه "في المرحلة الثانية يتم إبلاغ جهات متعددة حكومية وأيضا من القطاع الخاص بنوع الاختراع ومدى إمكانية استثماره".وعن نوع براءات الاختراع المسجلة أوضح أنها "تتنوع ما بين، قضايا وملفات وقطاعات مختلفة مثل الصحة والزراعة والصناعة والطب أو غير ذلك من قطاعات مختلفة، فقد يكون الاختراع جهازاً أو علاجاً أو مادة كيمياوية معينة، وبالنتيجة فهي في مختلف التصنيفات وكل مخترع يحصل على إجازة التسجيل للبراءة بموجب هذه المادة".وعن أعداد البراءات المسجلة في الأعوام الأخيرة أوضح الهنداوي أنه "تم تسجيل 550 براءة في عام 2021 وفي عام 2022 تم تسجيل 750 براءة اختراع وفي عام 2023 تم تسجيل أكثر من 800 براءة وفي كل سنة هناك زيادة في عدد براءات الاختراع المسجلة".