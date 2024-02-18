تعثر ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

2024-02-18 17:36:03 - المصدر: واع

متابعة – واعتعادل فريق ريال مدريد مع مستضيفه رايو فاليكانو بهدف لكل منهما لحساب منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.تقدم ريال مدريد في التسجيل اولاً عن طريق لاعبه (خوسيلو) من ضربة رأس في الدقيقة الثالثة من المباراة ، وعادل رايو فاليكانو من ضربة جزاء نفذها (راؤول دي طوماس) في الدقيقة (27) لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.وفي الشوط الثاني جرت المباراة سجالاً بين الفريقين ليطرد حكم المباراة لاعب الريال (داني كرفخال) في الوقت بدل الضائع لتعمده ضرب مهاجم رايو فاليكانو.وبهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على صدارة الليغا الإسبانية برصيد (62) نقطة ، فيما ارتفع رصيد رايو فاليكانو الى النقطة (25)في المركز الـ(15).