العمال الكردستاني ينفي تواجده في سنجار ومخمور ويكشف "هوية المسلحين" هناك

2024-02-18 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

نفى القيادي بحزب العمال الكردستاني جمال بايك، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، أي وجود لعناصر حزبه في مناطق سنجار ومخمور والشريط الحدودي مع سوريا.

وقال بايك في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عناصرنا ساهموا بعمليات التصدي لتنظيم داعش، كما وقاموا بتدريب الفصائل الإيزيدية والآن هي مرتبطة بالحكومة العراقية وانسحبنا من سنجار ومخمور بالكامل".

وأضاف أن "التصريحات التركية بشأن وجودنا في مخمور وسنجار وأطراف كركوك هدفها واضح، وهي وجود أطماع لأنقرة في تلك المناطق وتريد احتلالها بكل الطرق، وبالتالي يريدون جعلنا شماعة للوصول إلى مبتغاهم".

وأشار إلى أنه "في مخمور هناك عوائل لاجئة مدنية من الأطفال والنساء من كرد تركيا، وهؤلاء ليس لهم أي نشاط مسلح".

وتشن تركيا باستمرار عمليات عسكرية تقول انها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، كما ان حكومة اقليم كردستان تمنع عودة نازحي سنجار والابقاء عليهم في الاقليم وبالمخيمات، بسبب وجود نشاط مسلح وجهات مسلحة عديدة بينها حزب العمال في سنجار.



