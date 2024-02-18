نينوى.. القبض على خمسة متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود

2024-02-18 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوات حرس الحدود، اليوم الأحد (18 شباط 2024) القبض على خمسة متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن مهام قوات الحدود في منع حالات التسلل والتهريب وبناءً على معلومات دقيقة، تمكن الفوج الثاني في اللواء التاسع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة من إلقاء القبض على (5) متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود غربي نينوى".

وأشار البيان الى "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".