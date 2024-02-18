2024-02-18 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، المضي بتطوير البرامج الدراسية لتخصصات التربية وتحسين مجالاتها ومخرجاتها. وأضاف بيان للوزارة، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “ذلك جاء في كلمته خلال الحفل الخاص بالذكرى المئوية لتأسيس كلية التربية/ ابن رشد في جامعة بغداد بحضور جمع من الوزراء والنواب والمستشارين ورؤساء الجامعات والعمداء والتدريسيين والطلبة […]

ظهرت المقالة وزير التعليم يؤكد المضي بتطوير البرامج الدراسية لتخصصات التربية وتحسين مجالاتها ومخرجاتها أولاً على ايرث نيوز.