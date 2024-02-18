2024-02-18 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

تحاول إسرائيل قطع الطرقات المؤدية الى القرى الحدودية اللبنانية عبر سلسلة غارات تستهدف يومياً وادي الحجير ووادي السلوقي وطريق طيرحرفا، وهي مناطق تبعد نحو 8 كيلومترات عن القرى الحدودية المقابلة مباشرة للمستعمرات الإسرائيلية، وذلك ضمن المستوى الثاني من القصف بعد فرض منطقة عازلة بالنار على الطرقات الواقعة مباشرة على الحدود. وتكثفت، خلال الأسبوع الماضي، الغارات […]

ظهرت المقالة إسرائيل تعرقل الوصول إلى القرى الحدودية اللبنانية أولاً على ايرث نيوز.