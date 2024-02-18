2024-02-18 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تسجيل 800 براءة اختراع خلال عام، وفيما أوضحت أبرز أنواعها، بينت طريقة تسجيلها وتثبيتها وكيفية استثمارها. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة المعنية بتسجيل براءات الاختراع للمخترعين والعلماء العراقيين، وهذه العملية تجري وفق آليات وسياقات معتمدة في هذا الجانب وهي متماشية […]

ظهرت المقالة 800 براءة اختراع تسجلها التخطيط العراقية خلال عام أولاً على ايرث نيوز.