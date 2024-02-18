2024-02-18 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، الشباب العراقي إلى استثمار الفرص المنسجمة مع مرحلتهم العمرية، فيما شدد على ضرورة إتاحة الفرصة لهم وأهمية الوثوق بقدراتهم ومشاريعهم. وذكر الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز “خلال لقائنا وفد منظمة (تمكين) الشبابية وبعد أن استمعنا لشرح مفصل عن نشاطات وخطط المؤسسة، شددنا على ضرورة […]

ظهرت المقالة الحكيم يشدد على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب وأهمية الوثوق بقدراتهم ومشاريعهم أولاً على ايرث نيوز.