الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمن

2024-02-18 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمنالحوثيون: قرار واشنطن بتصنيفنا “منظمة إرهابية” لن يثنينا عن مواصلة عملياتنا البحرية وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان اليوم الأحد: “في الفترة من الساعة 15:00 إلى […]

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