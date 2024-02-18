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الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمن

الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمن
الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمن
2024-02-18 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمنالحوثيون: قرار واشنطن بتصنيفنا “منظمة إرهابية” لن يثنينا عن مواصلة عملياتنا البحرية وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان اليوم الأحد: “في الفترة من الساعة 15:00 إلى […]

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