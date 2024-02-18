2024-02-18 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

قالت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، المرشحة للرئاسة عن الحزب الجمهوري، إنه يتعين على واشنطن الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لتجنب إرسال قواتها. وأضافت هايلي في تصريح لقناة “ABC”، أن “أوكرانيا لا تطلب قوات، إنها تطلب فقط المعدات والذخيرة لتحقيق النصر في هذا الصراع. لديهم الكثير من القوة القتالية، ونحن بحاجة […]

ظهرت المقالة هايلي: على واشنطن الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا لتجنب إرسال قواتها إلى هناك أولاً على ايرث نيوز.