2024-02-18 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 ضربات في اليمن. وقالت القيادة، في بيان: “بين الساعة 3:00 مساءً إلى 8:00 مساءً (بتوقيت صنعاء)، في 17 فبراير/شباط، نفذت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح خمس ضربات للدفاع عن النفس ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة واحدة بدون طيار تحت الماء (UUV) وسفينة سطحية بدون طيار […]

ظهرت المقالة الجيش الأميركي يعلن تنفيذ 5 ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن أولاً على ايرث نيوز.