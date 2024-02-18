2024-02-18 18:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (18 شباط 2024) عن إلقاء القبض على 10 مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استباقية دقيقة، نفذت عملية استخبارية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عشرة مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة من محافظة كركوك".

وأضاف انه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا بتنفيذ عدة أعمال ارهابية داخل المحافظة وخارجها".



