2024-02-18 18:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد (18 شباط 2024) ان تقرير البنك الفيدرالي الأمريكي يؤكد الدور المؤثر لمنظمة أوبك في تحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية العالمية.

وكان تقرير جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أشار إلى أن "إعلانات أوبك التي تطمئن السوق بشأن الطاقة الإنتاجية والعرض تساهم في استقرار سوق النفط وتقلل من تقلبات أسعار النفط الخام وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم".

وشدد التقرير، على أن "التعاون بين أعضاء أوبك يشكل ضرورة أساسية للحصول على إشارة ذات مصداقية".

وجاءت النتائج التي خلص إليها التقرير، بناءً على دراسة إعلانات أوبك ومدى تأثر السوق بها في أوقات مختلفة وكذلك اختيار أيام وأسابيع بشكل عشوائي دون إعلانات أوبك وبناء مجموعات مراقبة مختلفة.

كما لاحظ التقرير أن "قنوات التواصل التي تستخدمها أوبك تغطي مجموعة واضحة من المواضيع المرتبطة بأسواق النفط إلى جانب تطرقها الى موضوع التغيير المناخي،" مشيراً الى أن "التحليل الجيد للمخاطر المناخية وتداعياتها على أسواق النفط من الأمور البالغة الأهمية لصانعي السياسات والمساهمين في السوق وعامة الناس".