2024-02-18 18:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مسؤول حكومي، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، بزيادة خزين ثاني اكبر سدود شرق العراق 24 مليون م3 خلال اقل من يوم واحد، فيما أشار الى ان موجات السيول لا تشكل خطرًا مهما كانت قوتها.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" سد العظيم يعد ثاني أهم وأكبر سدود قاطع شرق العراق وهو قادر على خزن اكثر من مليار و400 مليون م3 في الذروة لذا يشكل فراغًا خزنيًا هائلًا لحماية ديالى وبغداد من مواسم الفيضانات القادمة من نهر ديالى بشكل مباشر".

واضاف، إن "بحيرة سد العظيم شهدت خلال اقل من يوم تدفق 3 موجات سيول جارفة من مناطق الطوز وداقوق وحمرين، لافتا الى ان" خزين البحيرة ازداد 24 مليون 3 والارتفاع لايزال مستمرا مع تدفق الموجات ولو كانت بمعدلات متفاوتة".

واشار العبيدي الى انه "مهما كانت موجات السيول قوية فأنها لاتشكل اي خطر لان حجم الفراغ الخزني في بحيرة سد العظيم تصل الى اكثر من مليار و200 مليون م3 بالوقت الحالي ما يعني ان السيول ستؤدي الى انتعاش خزينه الذي وصل الى نسب حرجة في الاشهر الاخيرة".

وعلى صعيد ذي صلة أعلن قائممقام قضاء خانقين دلير حسن امتلاء سدّ الوند في اطراف مدينة خانقين بمحافظة ديالى، لافتا الى ان السد يستوعب اكثر من 38 مليون م3 من المياه".

واضاف حسن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مدينة خانقين تعرضت في الأيام الأخيرة الى موجة سيول بسبب امطار غزيرة تسببت في فيضانات لأن حجم الامطار كان بمعدلات استثنائية لكن تم السيطرة عليها وتصريف المياه من خلال الجهد الحكومي المشترك دون اي ضحايا، لافتا الى ان" امتلاء السد اشارة ايجابية لانه يمثل مصدر مهم لتغذية محطات الاسالة وسقي الاراضي والبساتين".

واشار الى ان" عمليات تصريف موجات السيول في اطراف خانقين تجري بمرونة عالية رغم غزارة الامطار في الايام الماضية بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة".

وأعلن مدير ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي يوم الجمعة (16 شباط 2024)، ان "سيولًا جارفًة ضربت في الساعات 24 الماضية قرى كشكول والسيد ومناطق أخرى ضمن حوض قره تبه في ريفها الشرقي ما أدى الى اضرار في اكثر من 50 منزلا دون اي إصابات بشرية".

وأضاف التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان" سرعة تحرك الاسر والتفاعل مع إجراءات اخلاء المنازل التي ضربتها السيول اسهم في انقاذ اسر كاملة من الهلاك"، لافتا الى انه "يجري حاليا تقييم شامل للأضرار لمخاطبة الحكومة المحلية لدعم الاسر".

وأشار الى ان "معدلات هطول الامطار كانت استثنائية وهي الأعلى منذ سنوات"، مؤكدا ان "الوضع طبيعي حاليا بعد زوال الجزء الأكبر من السيول".