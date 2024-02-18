سرعة إنجاز مشاريع "فك الاختناقات" تفتح "شهية" البصرة لانجاز الحولي بنفس الوتيرة

2024-02-18 18:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، ان الانجاز السريع للجسور والطرق في بغداد ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية، أثبت ان الامر "غير تعجيزي وبسيط"، لافتا الى ضرورة الشروع وتنفيذ الطريق الحولي في البصرة بنفس الطريقة.

وقال الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الطريق الحولي الذي مرر بالموازنة السابقة والخاص بمحافظة البصرة لفك الاختناقات المرورية سيتم المضي به".

وأضاف ان "الطريق الحولي سيساهم في تقليص او انهاء الكثير من الازدحامات بالمحافظة وبالتالي نأمل بأن تمضي الإحالة سريعا في حكومة البصرة المحلية سيما بعد تشكيلها واكتمال المناصب فيها".

وحول مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد بين الربــــيعي ان "انجاز الجسور يسير بشكل كبير ولاحضنا سرعة الانجاز في تلك المشاريع مايبين بأن الامر غير تعجيزي في سرعة انجاز المشاريع وهذا الامر تبين من خلال العمل الكبير لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وافتتحت الحكومة العراقية مجسر الفنون الجميلة في بغداد في 20 كانون الثاني، وبعد 5 اشهر فقط من تاريخ المباشرة به، حيث تم انجازه اسرع من المخطط كاول مشروع ضمن مشاريع فك الازدحامات ببغداد.

وتسببت سرع انجاز المشاريع بحالة من الدهشة في الاوساط الشعبية والسياسية، كاشفة عن حجم الفساد الكبير الذي كان يجري طوال السنوات الماضية في انجاز وافتتاح المشاريع التي تستغرق سنوات.



