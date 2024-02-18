2024-02-18 18:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، عن حالة مطرية سريعة ستضرب اكثر من 10 محافظات غدا الاثنين وتستمر اقل حتى فجر الاربعاء.

وقال القريشي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "يوم غد الاثنين 19 شباط، ستشهد محافظات الموصل الأنبار صلاح الدين أمطارا رعدية متوسطة الى خفيفة".

واوضح ان "الامطار ستمتد لتشمل بغداد، ديالى، النجف، كركوك، اربيل، السليمانية، الموصل، كربلاء وبعض محافظات الفرات الاوسط وستكون أمطارا متفاوتة وكذلك واسط يوم الثلاثاء 2/20 ليعلن فجر يوم الاربعاء انتهاء الحالة السريعة".



