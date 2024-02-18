استجابة لما عرضته "بغداد اليوم".. شركة "ماء السماء" ترسل كادر عمل لمنزل مواطن بصري شكا سوء تنفيذ المشاريع (فيديو)

2024-02-18 18:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أرسلت شركة "ماء السماء" اللبنانية، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، فريق عمل الى منزل احد المواطنين لمتابعة شكواه بشأن تنفيذ المشاريع في محافظة البصرة.

وقال مصدر محلي لـ "بغداد اليوم"، ان "شركة (ماء السماء) اللبنانية، أرسلت فريق عمل لمنزل مواطن بصري شكا سوء تنفيذ المشاريع"، مبينا ان "الخطوة جاءت استجابة لما عرضته "بغداد اليوم" في وقت سابق اليوم".

وكان مواطنون، من أهالي محافظة البصرة، اليوم الأحد، ناشدوا عبر "بغداد اليوم"، محافظ البصرة أسعد العيداني للتدخل وإيقاف عمل شركة "ماء السماء" اللبنانية في منطقة الجمعيات.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، أحد المواطنين وهو يوثّق طريقة عمل الشركة المذكورة في منطقة الجمعيات بمحافظة البصرة، واصفًا عملها بـ"التلزيك"، فيما طالب المحافظ بالتدخل لوقف الشركة عن مواصلة العمل بسبب رداءته".

وقال، إن" الشركة لم تقم بـ"صبّ" مساحة تقدر بخمسة أمتار بحجة ان الأهالي قاموا بـ"دفنها"، لافتا الى عمل الشركة يشبه "العمل الشعبي"، رغم انها تسلمت المليارات على المشروع".

وقال مواطن آخر ان الشركة اللبنانية قامت برفع رصيف انشأته شركة كورية، والأخيرة لم تقم بحدل مكان الرصيف بعد توسعة الشارع، وبالتالي صار عملها اشبه بالفوضوي".









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