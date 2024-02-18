2024-02-18 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث استكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات، وهو من المشاريع المتلكئة منذ عام 2015، التي تركز الحكومة على تنفيذها والعمل فيها طبقاً لأولويات الإصلاح الاقتصادي. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، “ناقش الاجتماع تعيين جهة استشارية للمشروع تتولى الجوانب الفنية والمواصفات ومتابعة […]

ظهرت المقالة توجيهات من السوداني بشأن استكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات أولاً على ايرث نيوز.