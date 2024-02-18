2024-02-18 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن لمدة 23 سنة و4 أشهر بحق ضابط مخابرات تركي سابق؛ لإدانته بتهم تتعلق بالتجسس والانتماء إلى منظمة إرهابية. وجاء قرار الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا في أنقرة على الضابط السابق في المخابرات التركية أنور ألطايلي؛ لإدانته بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى «حركة الخدمة» التابعة لفتح الله […]

ظهرت المقالة تركيا تعاقب ضابط مخابرات سابقاً بالسجن لأكثر من 20 عاماً أولاً على ايرث نيوز.