2024-02-18 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على (١٠) مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهـاب في كركوك. وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “بناءاً على مفذمعلومات استباقية دقيقية تفيد بتواجد عدد من المطلوبين بقضايا ارهـ.ـابية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.اب في كركوك عملية استخبارية نوعية، أسفرت […]

ظهرت المقالة نفذوا أعمال إرهابية.. الاستخبارات تحكم قبضتها على 10 إرهابيين في كركوك أولاً على ايرث نيوز.