استرداد 225 مليار دينار: جهود وزارة العمل في مكافحة التجاوز على الإعانات

2024-02-18 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن استرداد 225 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الإعانة خلال عام، وفيما أشارت الى إيقاف أكثر من 25 ألف قيد خلال الشهر الحالي واسترداد الأموال من المتجاوزين ، أكدت أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتخصيصها لفئة الأيتام. وقال مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة عبد […]

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