اعتداءات لا تتوقف.. القبض على متهم بالإعتداء على شرطي مرور في البصرة

2024-02-18 19:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأحد (18 شباط 2024) ان قوة من شرطة البصرة ألقت القبض على متهم لاعتدائه على أحد رجال المرور في المحافظة.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة ألقت القبض على متهم لاعتدائه على أحد منتسبي شرطة المرور أثناء تأدية واجبه".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

وأكدت شرطة البصرة بحسب البيان "إنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول التجاوز او الاعتداء على العناصر الأمنية".

يشار الى ان حالات الاعتداء على شرطة وضباط المرور تكررت في العاصمة بغداد وعدة محافظات بسبب مخالفات مرورية وعدم الخضوع للقانون من قبل السائقين المخالفين.

وعلى إثر ذلك وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في تموز 2023 رجال المرور باعتقال من يعتدي عليهم والعمل بحق "الدفاع الشخصي"، كما أوعز لدوريات النجدة برد الاعتداءات على رجال المرور.

وأعلن الشمري أيضاً تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.