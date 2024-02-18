بوخوم يعمق جراح بايرن ميونخ في البوندسليجا

2024-02-18 19:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واععمق بوخوم من جراح بايرن ميونخ بالتغلب عليه بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رورستاديون ضمن لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الألماني.وسجل ثلاثية بوخوم تاكوما أسانو (ق38) وكيفين شلوتيربيك (ق44) وكيفين شتوجر (ق78)، بينما سجل ثنائية البايرن جمال موسيالا (ق14) وهاري كين (ق87).وبتلك النتيجة رفع بوخوم رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز 11، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 50 نقطة في المركز الثاني.