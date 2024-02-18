2024-02-18 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

هاجمت نيكي هيلي، المنافسة الوحيدة المتبقية لدونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، الأحد، الرئيس السابق لالتزامه الصمت بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني وتصريحاته العدائية تجاه حلف شمال الأطلسي. وقالت هيلي لقناة “أيه بي سي” الاخبارية الاميركية “حقيقة أنه لا يقول أي شيء عن نافالني، فذلك إما لأنه يقف إلى جانب […]

ظهرت المقالة هيلي تهاجم ترامب لصمته عن وفاة المعارض الروسي نافالني أولاً على ايرث نيوز.