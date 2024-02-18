2024-02-18 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، إن الولايات المتحدة تعد مخططا للرد على التهديدات الروسية الجديدة المزعومة من خلال وضع سلاح نووي في الفضاء. وأضاف تيرنر في حديث لشبكة “إن بي سي” نيوز: “شرعت واشنطن في إعداد خطة للرد على تطوير روسيا للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في الفضاء”، مشيرا إلى أن جيك […]

ظهرت المقالة تيرنر: الولايات المتحدة شرعت بوضع مخطط للرد على التهديدات الروسية الجديدة أولاً على ايرث نيوز.