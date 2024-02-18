2024-02-18 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شدّد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم الكابتن عدنان درجال، على ضرورةِ نبذ الهتافات المُسيئة داخلَ ملاعبَ دوري نجوم العراق، مشدداً على أن تنامي هذه الظاهرة بحاجةٍ إلى جُهودِ الجميع من أجل كبحها وعدم استمرارها. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “درجال اجتمع بمدراء المكاتب الإعلاميّة لأنديةِ القوة الجوية والزوراء والطلبة والشرطة بحُضور النائبِ […]

ظهرت المقالة درجال يشدد على ضرورة نبذ الهتافات المسيئة في الكلاسيكو أولاً على ايرث نيوز.