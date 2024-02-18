2024-02-18 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي الشرطة الرياضي، أن لاعبيه سيرتدون الشارات السوداء وسيقفون دقيقة صمت قبل مواجهة فريقها الكروي أمام الطلبة في دوري نجوم العراق. وذكر نادي الشرطة في بيان أن “الموافقةُ حصلت من قبل اتحاد الكرة عطفاً على كتاب نادي الشرطة بالوقوفِ دقيقةِ حدادٍ، وقراءة سورة الفاتحة وارتداء الشارة السوداء وظهور صورة الفقيدين (أبو حسين […]

ظهرت المقالة شارات سوداء ودقيقة حداد تسبق مواجهة الشرطة والطلبة أولاً على ايرث نيوز.