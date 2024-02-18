2024-02-18 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة السلة، الفوز على شقيقة المنتخب السوري بنتيجة 66-55 لحساب بطولة بيروت الدولية. وتواجه المنتخبان في اللقاء الذي جمعهم اليوم على قاعة غزير في الجولة الثانية من البطولة. وبهذا الفوز صالح أسود الرافدين جماهيرهم في أول فوز وفي ثاني مباراة ضمن البطولة الدولية الودية بعد خسارته أمام لبنان أمس. وسيواجه […]

ظهرت المقالة أسود الرافدين تزأر أمام نسور قاسيون في بطولة بيروت لكرة السلة أولاً على ايرث نيوز.