الإعلام الأمني تعلن القبض على جميع المتورطين في حادثة الراشدية

2024-02-18 20:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الأحد (18 شباط 2024) عن إلقاء القبض على جميع المتورطين في حادث مقتل مواطنين اثنين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد بعد ساعات على مقتلهما.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "خلال ساعات وبجهد استخباري متميز من قبل استخبارات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وبإشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد وبعمل ميداني ورد فعل سريع من قبل القوة الماسكة في لواء 19 بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم إلقاء القبض على جميع المتورطين في حادث قتل مواطنين اثنين ظهر اليوم الأحد في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء اليوم الأحد عن إلقاء القبض على متهمين إثنين بجريمة اغتيال لشخصين أحدهما من أقارب المسؤولين البارزين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

وكشفت الداخلية ان الحادث "وبحسب المعلومات الأولية فإنه جاء على اثر مشاجرة بسبب قطعة أرض في منطقة (العنافصة) ضمن منطقة الراشدية".

وذكر مصدر مطلع، ان "أوامر عليا" بالتحقيق الفوري في الجريمة" لافتا الى انه "لا يمكن التكهن بمن يقف وراءها خاصة وان أحد الضحيتين هو عديل مسؤول سياسي معروف".