الشمري يوجه بأن يكون ضباط مراكز الشرطة من خريجي دورات التحقيق

2024-02-18 20:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مساء اليوم الأحد (18 شباط 2024) بأن يكون ضباط مراكز الشرطة من خريجي دورات التحقيق.

وأفاد بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، بأن الشمري "ترأس المؤتمر الأول للتدريب، في مقر الوزارة، بحضور عدد من القادة والضباط وأكد في كلمة له خلاله أن وزارة الداخلية وضعت في منهاجها للعام الحالي موضوع التدريب على رأس أولوياتها، "موجهاً بأن "يكون العام 2024 هو عام التدريب المركزي والأساسي".

وبين الشمري أن "القائد كلما بذل جهوداً في التدريب سيلمس نتائج مثمرة خاصة خلال تنفيذ الواجبات، كون القوة التي تحت إمرته مدربة بالشكل الصحيح" مشدداً على "أهمية متابعة معلمي التدريب وأن يكونوا صالحين لهذا العمل".

ووجه وزير الداخلية "بأن تكون هناك فعاليات مميزة خلال المهام التي تنفذها قوات وزارة الداخلية خاصة خلال هذا العام".

وأمر الشمري "بأن يكون ضباط مراكز الشرطة من خريجي دورات التحقيق وعدم تنصيب أي ضابط في إدارة المراكز من غير الخاضعين لهذه الدورات" مشدداً على "أهمية تكثيف متابعة الكادر الوسطي بما يخدم سياسة وزارة الداخلية".