2024-02-18 20:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق ريبوار بابكئي، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، أن الحصار الذي تعرض له الإقليم في المرحلة الحالية لو حصل في دولة أخرى أو كيان آخر لانهار بشكل كامل، مستعرضا أسرار "صمود" الاقليم.

وقال بابكئي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "إدارة الإقليم الحكيمة والعلاقات التي عملت عليها والانفتاح على العالم الخارجي وعدم التدخل بقضايا وأشياء لا تعنيه، كل تلك الأمور ساهمت بتطور الإقليم وتجاوزه للأزمات المختلفة".

وأضاف أنه "على المستوى السياسي فأن العلاقات المتميزة مع الدول الخليجية ودول العالم والوقوف على الحياد في القضايا المصيرية، ساهمت بخلق علاقات متميزة وحضور على مستوى العالم، وهذا ساهم في جذب بيئة الاستثمار إلى الإقليم".

وأشار إلى أن "كل دول العالم تحترم الإقليم وتعتبره كيانا متميزا وذو حضور في المحافل الدولية، وهذه الأشياء جعلت كردستان عبر حكومته يتجاوز الحصار والمحاربة، فهناك سنوات عديدة لم ترسل فيها بغداد فلسا واحدا للإقليم، ومع ذلك المشاريع العملاقة استمرت وتقديم الخدمات مستمر".

وتشهد حكومة اقليم كردستان أزمة مالية منذ عام كامل بعد توقف تصدير نفط اقليم كردستان، فيما لايزال الاقليم يحصل احيانا على مساعدات وتمويلات مالية من قبل دول العالم، حيث يحصل البيشمركة على تمويل من واشنطن.







