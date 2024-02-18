2024-02-18 21:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على جميع المتورطين في حادث مقتل مواطنين اثنين في منطقة الراشدية ببغداد .وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "خلال ساعات وبجهد استخباري متميز من قبل استخبارات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وبإشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد وبعمل ميداني ورد فعل سريع من قبل القوة الماسكة في لواء 19 بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية".وأضافت، أنه " تم إلقاء القبض على جميع المتورطين في حادث قتل مواطنين اثنين ظهر اليوم الأحد في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد".