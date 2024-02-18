الاستخبارات تطيح بقتلة أقارب "زعيم بدر" في بغداد

2024-02-18 21:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأحد، اعتقال جميع المتورطين بمقتل أحد أقارب رئيس تحالف "نبني" زعيم منظمة بدر، هادي العامري، في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية اعتقال المتورطين تمت خلال ساعات وبجهد استخباري متميز من قبل استخبارات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وبإشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد وبعمل ميداني ورد فعل سريع من قبل القوة الماسكة في لواء 19 بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية.

وأكدت خلية الإعلام، إلقاء القبض على جميع المتورطين في حادث قتل مواطنين اثنين ظهر يوم الأحد في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، بوقت سابق من اليوم الأحد، إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بقتل اثنين من أقارب رئيس تحالف "نبني" هادي العامري، في العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني، قد أفاد بوقت سابق من اليوم الأحد، بمقتل أحد أقارب العامري، نتيجة هجوم مسلح في قضاء الراشدية ضمن العاصمة بغداد.