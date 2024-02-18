2024-02-18 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أن الإطلاقات المائية من سد الدبس ستؤثر إيجاباً على الواقع الأروائي في المحافظات الجنوبية.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله والوفد المرافق له أجرى زيارة ميدانية الى مشروع سد الدبس بمحافظة كركوك للإطلاع على الواردات المائية في سد الدبس بعد موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد".وقال وزير الموارد المائية، بحسب البيان، إن "الإطلاقات المائية من سد الدبس بلغت 500 م٣/ثا لتعزيز عمود نهر دجلة بالإطلاقات المائية والتي ستؤثر إيجاباً على الواقع الأروائي في المحافظات الجنوبية"، لافتا الى إن "الإمطار الأخيرة ساهمت بتعزيز الخزين الستراتيجي للبلاد وتأمين الاحتياجات الأروائية خلال فصل الصيف المقبل".وتابع إن "الزيارة تأتي للإطلاع ميدانياً على تمرير الموجة الفيضانية من سد الدبس إلى عمود نهر دجلة مشيراً إلى إن الزيارة شملت الإطلاع على جميع منشآت السد".