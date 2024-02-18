الإطاحة بـ 6 متهمين بتجارة المخدرات في الديوانية

2024-02-18 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، الإطاحة بـ 6 متهمين بتجارة المخدرات وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة في محافظة الديوانية.وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "خلال عملية متميزة ، قوة مشتركة من مديرية شؤون المخدرات والفوج التكتيكي في محافظة الديوانية، نفذت عملية نوعية استندت الى الجهد الاستخباري وجمع المعلومات الدقيقة، فضلا عن نصب الكمائن، أسفرت وبعد إطلاق النار عن إلقاء القبض على 6 من المطلوبين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة فضلا عن أسلحة نارية".