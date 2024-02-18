2024-02-18 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أن الإطلاقات المائية من سد الدبس ستؤثر إيجاباً على الواقع الأروائي في المحافظات الجنوبية. وذكر بيان لوزارة الموارد المائية أن “وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله والوفد المرافق له أجرى زيارة ميدانية الى مشروع سد الدبس بمحافظة كركوك للإطلاع على الواردات المائية في سد الدبس بعد […]

ظهرت المقالة وزير الموارد المائية يؤكد: الإطلاقات من سد الدبس تعزز الواقع الأروائي أولاً على ايرث نيوز.