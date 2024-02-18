2024-02-18 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الأحد)، أن مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية أعلنا التوصل إلى اتفاق مع قادة المجالس البلدية في جنوب إسرائيل حول خطة تتيح لسكان بلدات الجنوب إمكانية العودة إلى منازلهم هناك ابتداء من أول مارس (آذار) المقبل. ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية القول إن عودة سكان […]

ظهرت المقالة نتنياهو: سكان الجنوب يمكنهم العودة إلى بلداتهم ابتداء من 1 مارس أولاً على ايرث نيوز.