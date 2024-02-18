“بأسلحة صاروخية ومناسبة”.. حزب الله يعلن تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي
2024-02-18 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز
أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الأحد، تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، موضحا أن ذلك يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة”. وفي بيانات عدة له، قال “حزب الله”: 1- “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم الأحد تجمعا لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة […]
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