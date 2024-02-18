2024-02-18 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الأحد، تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، موضحا أن ذلك يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”. وفي بيانات عدة له، قال “حزب الله”: 1- “استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر‎ ال‎يوم الأحد ‏تجمعا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة […]

ظهرت المقالة “بأسلحة صاروخية ومناسبة”.. حزب الله يعلن تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.