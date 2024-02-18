2024-02-18 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية. وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقد 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا. وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد […]

ظهرت المقالة أعلى محكمة بإيطاليا تصدر حكمها بشأن إعادة المهاجرين لليبيا أولاً على ايرث نيوز.