2024-02-18 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأحد)، إن الحكومة الإسرائيلية تصر على استمرار حربها على قطاع غزة، وخاصة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على سكان القطاع. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس القول خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية: «حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالا يصران على استمرار الحرب العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة […]

ظهرت المقالة عباس: إسرائيل تصر على استمرار الحرب بهدف فرض التهجير القسري أولاً على ايرث نيوز.