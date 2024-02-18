2024-02-18 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد، القبض على قتلة “عديل” رئيس تحالف نبني هادي العامري، في منطقة الراشدية ببغداد. وذكرت الخلية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “خلال ساعات وبجهد استخباري متميز من قبل استخبارات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وبإشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد وبعمل ميداني ورد فعل سريع من قبل […]

ظهرت المقالة القبض على قتلة “عديل” العامري – بيان من الخلية الأمنية أولاً على ايرث نيوز.